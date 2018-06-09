Улюкаев прибыл в колонию в Тверской области

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам заключения за взятку, начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области, рассказала заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«ФСИН информацию о нахождении Алексея Улюкаева не может раскрыть даже правозащитникам в связи с нормами законодательства. Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно «первоходок»», – передает РИА «Новости» слова Меркачевой.

Она рассказала также, что в данный момент Улюкаев находится на карантине и в ближайшее время будет переведен в обычную камеру.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что Улюкаева могут отправить в Иркутскую колонию №3, где содержатся осужденные чиновники и бывшие правоохранители.

В декабре 2017 года Алексей Улюкаев получил восемь лет колонии за взятку главе Роснефти Игорю Сечину.

Напомним, 31 мая в правоохранительных органах сообщили, что экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, получивший восемь лет лишения свободы за взятку, этапирован для отбытия наказания в колонию.