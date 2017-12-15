Улюкаева этапировали в колонию

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, получивший восемь лет лишения свободы за взятку, этапирован для отбытия наказания в колонию, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Улюкаев этапирован в колонию», – цитирует источника ТАСС.

Собеседник агентства не уточнил, в какое коекретно исправительное учреждение направили экс-министра, поскольку такая информация раскрывается только родственникам осужденного.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что Улюкаева могут отправить в Иркутскую колонию №3, где содержатся осужденные чиновники и бывшие правоохранители.

В декабре 2017 года Алексей Улюкаев получил восемь лет колонии за взятку главе Роснефти Игорю Сечину.