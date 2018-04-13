Названо место отбывания наказания Улюкаевым

Экс-министра Алексея Улюкаева, приговоренного к восьмилетнему сроку заключения, могут отправить отбывать наказание в Иркутскую исправительную колонию №3, где содержатся осужденные чиновники и бывшие правоохранители, рассказал ответсек Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«В России немного колоний строгого режима, где может отбывать наказание чиновник, бывший в ранге министра. Скорее всего, его отправят отбывать срок именно в Иркутскую исправительную колонию, где в основном и находятся чиновники, судьи и правоохранители, осужденные за взяточничество», – передает РИА «Новости» слова Мельникова.

Он отметил, что сам Улюкаев надеется, что будет отбывать наказание недалеко от Москвы, так как в противном случае он не сможет часто видеться с родственниками, которым будет тяжело ездить в Иркутск.



«Однако я считаю, что такое решение маловероятно. Не стоит забывать, что он так же являлся и хранителем определенных государственных секретов и режим у него тоже строгий. Поэтому Иркутск можно назвать главным вероятным местом. Альтернатив мало», – сказал Мельников.



Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения.

В четверг глава Роснефти Игорь Сечин впервые явился в суд на процесс по делу Улюкаева. После допроса Сечина защита попросила суд отложить на две недели рассмотрение жалобы на приговор. Сам Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него делом чести.

Напомним, Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии за взятку. Защита экс-министра просила оправдать его либо изменить наказание на условное.