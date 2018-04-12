Показания Сечина заставили защиту Улюкаева срочно изменить позицию

После допроса главы «Роснефти» Игоря Сечина защита экс-министра Алексея Улюкаева попросила суд отложить на две недели рассмотрение жалобы на приговор.

Резкая смена позиции произошла из-за допроса в суде ключевого свидетеля, ранее игнорировавшего все повестки на допрос, – Игоря Сечина.

Защита попросила перенести рассмотрение ее жалобы на две недели, однако Мосгорсуд дал ей на подготовку всего один час, передает РИА «Новости».

Время истекает в 14.30 по мск, передает ТАСС.

Допрос главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу экс-министра Алексея Улюкаева закончился Мосгорсуде; он проходил в закрытом режиме в течение полутора часов.

После допроса журналистам и зрителям разрешили войти обратно в зал суда.

Напомним, в четверг Сечин впервые явился в суд на процесс по делу экс-министра Алексея Улюкаева.

Защита Алексея Улюкаева просила оправдать его либо изменить наказание на условное.

Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии за взятку. Изначально он был помещен в сборную камеру, но затем его перевели в обычную карантинную камеру, где он находится один.