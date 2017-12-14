Сечин объяснил, почему пришел на суд над Улюкаевым

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него делом чести.

«Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому как только появилась возможность, я пришел в суд. Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем и для меня это было делом чести», – передает ТАСС слова Сечина.

«Я чувствовал свою ответственность, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд», – добавил Сечин.



Допрос главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу экс-министра Алексея Улюкаева состоялся в четверг Мосгорсуде; он проходил в закрытом режиме в течение полутора часов.

После допроса журналистам и зрителям разрешили войти обратно в зал суда.

В четверг Сечин впервые явился в суд на процесс по делу экс-министра Алексея Улюкаева.

Защита Алексея Улюкаева просила своего клиента оправдать либо изменить наказание на условное.

Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии за взятку. Изначально он был помещен в сборную камеру, но затем его перевели в обычную карантинную камеру, где он находится один.