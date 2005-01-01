Сотрудники американской администрации не обсуждали возвращение России в «Большую восьмерку» до заявлений президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

Источник канала в американской администрации отметил, что такой план не обсуждали закулисно перед G7, передает ТАСС.

По информации CNN, заявления Трампа по поводу России и «Большой восьмерки» оказались неожиданными не только для союзников Вашингтона и политиков, но и Совета национальной безопасности (СНБ) США.

Источник в СНБ сообщил, что данные высказывания президента США не были заранее запланированы.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «Большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа. Европейские страны G7 единым фронтом выступили против призыва президента США. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради России Трамп пошел против всего остального Запада.