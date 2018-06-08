Анонсированы дебаты Стерлигова и Красовского

Предприниматель Герман Стерлигов сообщил в интернете о своем участии в дебатах, где его оппонентом будет журналист Антон Красовский.

Дебаты двух возможных кандидатов на пост мэра Москвы состоятся в пятницу вечером.

«Смотрите завтра в 20:00 на телеканале Царьград мои дебаты с кандидатом в мэры Москвы от сил зла – содомитом и колдуном Антоном Красовским. Модерировать избиение младенца будет профессор А.Г.Дугин. Пожелайте удачи!» – прокомментировал 7 июня Стерлигов предстоящее событие в Twitter.

Напомним, что недавно православный бизнесмен Стерлигов, известный тем, что запретил в свои магазины вход лицам нетрадиционной ориентации, решил баллотироваться на пост мэра Москвы с обещанием сократить население Москвы до 1 млн человек и уместить всю столицу в пределы Садового кольца. Журналист и открытый гей Красовский также решил баллотироваться в мэры, подчеркивая в своем интервью, что Россия должна ориентироваться на европейские ценности, в том числе толерантность к меньшинствам.