Журналист Красовский заявил о желании выдвинуться в мэры Москвы

Журналист Антон Красовский заявил, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы.

«Я не считаю, что моя мысль очень сложна, – заявил Красовский, комментируя свои идеи для предвыборной программы. – Они (мысли) гораздо более принципиальны, чем то, какие пластиковые деревья будут стоять на улице». Об этом он заявил в эфире передачи «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, столичная власть должна брать на себя ответственность за других людей, не замалчивать проблемы.

«Мэр должен заниматься принципиальными вещами. Мы должны сделать Москву дверью в Европу, чтобы Москва стала первым городом в России, спустя десятилетия, который признал, что Россия – это Европа, и в ней доминируют европейские ценности», – отметил Красовский.

Он подчеркнул, что речь идет не только о толерантности к меньшинствам, это, в первую очередь, признание, что город является общежитием для огромного количества разнообразных людей. «Среди них есть и чернокожие, и исповедующие ислам, и те, кто живут в монастырях, гей-меньшинства, и, я надеюсь, их будет большинство, – гетеросексуальные мужчины и женщины, создающие семьи с детьми. Вот ради чего существуют мэры таких городов как Москва, Лондон, Париж, Нью-Йорк».

Красовский подверкнул, что люди должны понять, что они разные и равные. И каждый из них имеет право выражать свою точку зрения ровно так, как он считает нужным. если это не наносит физический вред другим людям.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. О желании участвовать в них уже заявили, в частности, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Максим Шевченко и блогер Илья варламов, однако позже он отказался от этой идеи.