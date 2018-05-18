Варламов отказался участвовать в выборах мэра Москвы

Блогер Илья Варламов заявил, что не будет принимать участия в выборах мэра Москвы. По его словам, муниципальный фильтр сможет пройти только член партии «Единая Россия».

«В сентябре в Москве пройдут выборы мэра. Примерно месяц назад я подумал: а может быть, тоже принять участие? Здесь надо понимать, что сегодня выборы мэра Москвы можно назвать выборами очень условно. Чтобы зарегистрироваться, надо пройти муниципальный фильтр. На этих выборах необходимое количество подписей муниципальных депутатов может собрать только один кандидат – кандидат от «Единой России», – заявил Илья Варламов в своем блоге varlamov.ru

Варламов отметил, что изначально планировал использовать выборы, чтобы донести до новой аудитории свои идеи.

«В сложившейся ситуации я не вижу своего участия. Мне 34 года, у меня объективно недостаточно сил и опыта в политике, чтобы провести хорошую кампанию и объединить достаточное количество людей. Использовать выборы для самопиара и как трибуну для своих идей очень соблазнительно. Но я не буду», – написал Варламов.

Он считает, что запрос на конкурентные выборы сейчас весьма невелик.

«На выборах мэра Москвы очень хочется видеть сильного кандидата, который сможет объединить людей. Без нашей поддержки он не появится. Сегодня я вижу в России много талантливых, порядочных, достойных кандидатов, но они, как и многие из нас, игнорируют политику. Они боятся идти на выборы, думают, что нет в этом никакого смысла», – отметил блогер.

Блогер Илья Варламов, собравшийся баллотироваться в мэры Москвы, опубликовал видеоролик, в котором представил программу «Радикального урбанизма» о том, как сделать жизнь москвичей комфортнее.

Напомним, следующие выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы составит 5 лет.