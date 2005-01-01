Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании «Гражданские самолеты Сухого».

«Совсем недавно индонезийская сторона подписала соглашение о закупке 11 новейших самолетов «Сухой» у России», – сказал Суприяди, передает РИА «Новости».

Посол подчеркнул, что сделка «очень крупная».

Sukhoi Superjet 100 – российский ближнемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.

Ранее стало известно, что «Сухой» планирует поставить к 2020 году двум иранским авиакомпаниям до 40 самолетов.