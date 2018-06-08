Названо количество посмотревших прямую линию с Путиным в Москве

Прошедшую в четверг, 7 июля, «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели 1,18 млн москвичей, следует из данных исследовательской компании Mediascope.

Как передает ТАСС, наибольшую аудиторию – около 603 тыс. человек – собрала трансляция прямой линии на телеканале «Россия 1». По «Первому каналу» за трансляцией следили около 460,5 тыс. зрителей, по «России 24» – 62,6 тыс., по телеканалу «360» – 23,4 тыс., по «Москве 24» – 13,8 тыс., по каналу «МИР» – около 15,9 тыс.

Как уточнили в Mediascope, рейтинг трансляции (среднее количество смотревших телепрограмму человек, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории) составил 8,3%. Доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени) составила 54,6%.

Напомним, в четверг прошла ежегодная прямая линия с Путиным. Мероприятие длилось 4 часа 20 минут. Президент за это время успел ответить на 79 вопросов. Как отметили в Общественной палате, новый формат «Прямой линии с Владимиром Путиным» является более действенным, так как позволяет отслеживать выполнение поручений.