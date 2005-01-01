Прямая линия с Путиным завершена

Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным завершилась, продлившись почти четыре с половиной часа.

Мероприятие продлилось 4 часа 20 минут. Президент за это время успел ответить на 79 вопросов.

Газета ВЗГЛЯД вела онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Трансляцию прямой линии ведет телеканал RT.