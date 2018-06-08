В ОП оценили новый формат прямой линии Путина

Новый формат прямой линии с президентом Владимиром Путиным является более действенным, так как позволяет отслеживать выполнение поручений, сообщили в Общественной палате России (ОП).

В ОП отметили, что в ходе прямой линии граждане смогли сразу же получить ответы на вопросы от ответственных чиновников, благодаря новому формату мероприятия, сообщает РАПСИ.

«Те поручения, которые президент дает в рамках конференц-связи министрам и главам регионов, – это очень действенное и яркое начинание, особенно если после этой прямой линии СМИ смогут отслеживать, как эти поручения выполняются, и как реализуются поставленные задачи», – сказал первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Многие вопросы многодетных семей, по словам председателя комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Юлии Зимовой, учтены в разрабатываемом сейчас законопроекте, по которому после рождения третьего и последующего ребенка семьи наделяются особым статусом.

Председатель комиссии ОП развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова согласилась с Путиным, что увеличение пенсионного возраста нужно вводить постепенно. «Надо чтобы люди поняли, почему вводится та или иная мера, и восприняли это максимально спокойно», – пояснила она.

Член комиссии ОП по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, вспомнив о словах Путина о сохранении инфраструктуры, построенной к ЧМ-2018, отметила, что будущее спортивной экономики – за государственно-частным партнерством. «Мы уже видим позитивный пример реализованных государством проектов использования объектов спортивной инфраструктуры после зимней Олимпиады в Сочи 2014 года. Считаю, что новые стадионы, тренировочные базы, спортивные объекты и места размещения спортсменов, построенные к ЧМ-2018 в городах России, позволят реализовать стратегию государства, нацеленную на повышение качества жизни и развития массового спорта в России», – сказала она.

В четверг прошла ежегодная прямая линия с Путиным. Мероприятие длилось 4 часа 20 минут. Президент за это время успел ответить на 79 вопросов.

Волонтеры рассказали о значении своей работы на «прямой линии» Путина.