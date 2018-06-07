Волонтеры рассказали о значении своей работы на «прямой линии» Путина

Узнать о ситуации в стране из уст граждан – необыкновенный опыт, больше нигде не получится получить такую информацию, – сказала газете ВЗГЛЯД Надежда Данильченко, волонтер из Крыма на «прямой линии» президента. «Было ощущение, что мы можем свернуть горы», – делится впечатлением доброволец из Ульяновской области Людмила Князькова.

«На протяжении всех десяти дней, предшествовавших «прямой линии», мы принимали вопросы и занимались исходящими звонками, чтобы понять, как решить ту или проблему того, кто к нам обратился», – рассказывает волонтер из Крыма Надежда Данильченко.

Напомним, что волонтеров впервые привлекли к работе на «прямой линии» с президентом. Так, только в колл-центре работало 30 добровольцев. Всего же к помощи было привлечено 47 волонтеров. Самому молодому из них 18 лет, также есть и так называемые «серебряные волонтеры», старше 50 лет, отмечало агентство РИА Новости.

«Сегодня же мы обрабатывали вопросы, которые были отобраны редакторами – те вопросы, которые могут решиться с помощью волонтеров, – поясняет Данильченко. – Мы отбирали эти вопросы, в папку и направляли редактору с пояснением: волонтеры могут заняться этой проблемой в данном регионе».

«Мне посчастливилось принимать звонки в реальном времени. Я на протяжении всего эфира отвечала на звонки, записывала их и передавала далее редакторам. Мы решали некоторые вопросы до прямого эфира. Было ощущения того, что мы можем свернуть горы, потому что волонтеры очень прямолинейные, в хорошем смысле – мы видим проблему и сразу пытаемся ее решить», – делится впечатлениями волонтер из Ульяновской области Людмила Князькова.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, когда Владимир Путин заходил в студию, один из волонтеров уже передал ему письмо с первым вопросом. Волонтеры и сами задавали вопросы президенту.

«Связь работала замечательно, ребята просматривали звонки – все прошло хорошо. Это у нас неплохо получилось. Мы продолжим работать над некоторыми вопросами, которые передали наши добровольческие организации и после прямой линии», – рассказывает Князькова.

Впечатления от «прямой линии» очень хорошие, была проделана важная работа, получен серьезный опыт, подчеркивает Данильченко. «Мы очень горды тем, что у нас была такая возможность работать на прямой линии все десять дней. В следующем году, если будет такая возможность, то с большим удовольствием приняла бы участие вновь», – подчеркивает собеседница. Узнать из первых уст от граждан о ситуации в стране – необыкновенный опыт, больше нигде не получится получить такую информацию, отмечает волонтер.

«Путин поблагодарил волонтеров за их работу. Просто они работают волшебниками, которые так часто бывают нужны стране и гражданам», – отметила руководитель аппарата Парламентского клуба «Российский суверенитет», общественный деятель Мария Катасонова. Молодые люди задавали хорошие вопросы, подчеркивает политолог Анна Федорова.

«Волонтеры на прямой линии, которые задают вопросы, в отличие от простых граждан, просят не для себя, а за многих. Ставят вопросы, которые ни граждане персонально не ставят, ни журналисты по частотной выборке не ставят, ни случайно из потока операторы не выбирают», – указывает публицист Максим Кононенко.