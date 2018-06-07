Политолог подчеркнула ряд особенностей прямой линии Путина

Прямая линия – это не состязание в уме. Тут надо задавать не «умные вопросы», а вопросы, которые волнуют, считает политолог Анна Федорова. Она отметила особенности формата и ключевые моменты 16-й прямой линии Владимира Путина с россиянами.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова приветствовала новый формат прямой линии Владимира Путина, во время которой происходили прямые включения чиновников. «Драматургия тут несложная, но психологически достоверная. Человек, на котором лежит ответственность, всегда предсказуемо нервничает, а это интересно смотреть», – пишет Федорова в Facebook.

Она также прокомментировала расхожее мнение, что «Путину интересна внешняя политика, а внутренними делами он занимается нехотя».

«Вы удивитесь, но многим гражданам России интересна внешняя политика. Тем более такие темы, как Украина. Как вообще россиянину может быть неинтересна Украина? Камон, у нас вообще-то общее государство было не так давно, мы были связаны тысячами нитей, а сейчас вот так. Это огромная рана, как о ней не думать. Как можно не интересоваться Сирией, если там воюют наши солдаты? Как можно не интересоваться делом Скрипалей, если из-за него на Россию вылили тонны оскорблений? Хватит уже, короче. Внешняя политика не менее и не более важна, чем внутренняя», – пишет Федорова.

Одной из главных тем, прозвучавшей во время прямой линии, эксперт считает пенсионную реформу. «Это очень чувствительная тема, но изменения в этой сфере абсолютно необходимы. Надеюсь, мы увидим разумный, бережный и эффективный проект пенсионной реформы. Чтобы учесть интересы и работающих пенсионеров, и женщин – мое глубокое убеждение, что пенсионный возраст должен быть одинаковым для мужчин и женщин, – и других категорий пенсионеров», – считает она.

Федорова также отметила, что на этот раз вопросы президенту задавали известные российские блогеры, которые «украсили» общую картинку.

«Понимаете, прямая линия – это не состязание в уме. Тут надо задавать не «умные вопросы», а вопросы, которые волнуют. Если интересно молодым людям про криптовалюты, электрокары и профессию блогера – почему не спросить-то? Это тоже часть жизни. Мне вот тоже интересна крипта. Тем более что молодые люди сегодня спрашивали и про волонтерство, и про онкологию – и это были хорошие вопросы», – считает Федорова, добавив, что у «президента сегодня был очень летний бодрый вид».

Напомним, в четверг Владимир Путин в 16-й раз проводил общение с россиянами в формате прямой линии. На этот раз формат прямой линии изменился – в зале присутствовали волонтеры.

Традиция проведения прямых линий появилась во время первого президентского срока Путина. Первое мероприятие состоялось 24 декабря 2001 года, тогда главе государства поступило 400 тыс. вопросов.

Газета ВЗГЛЯД вела онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».