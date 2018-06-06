На прямой линии с Путиным в зале впервые будут присутствовать волонтеры

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 7 июня в зале будут впервые присутствовать волонтеры, сообщили в эфире телеканала «Россия 24» из Гостиного двора, где идет подготовка к мероприятию.

Как передает РИА «Новости», впервые волонтеры были задействованы на всех этапах подготовки прямой линии, которые в четверг будут в студии программы.

Также отмечается, что в ходе прямой линии операторы колл-центра продолжат принимать звонки.

«В студии установлены интерактивные экраны, которые могут одновременно принимать до 45 видеосигналов. На экраны будут выводить SMS, MMS, видеозвонки. Дозвониться в прямой эфир можно будет с помощью приложения «москва-путину.рф» и изображение звонящего также появится на этих экранах», – сообщили в телеэфире.

В этом году места для зрителей в зале в Гостином дворе не предусматриваются, и задать вопрос президенту из зала будет нельзя.

«Чего не будет в этот раз – это двух-трех сотен кресел для зрителей. За последние годы мы привыкли, что зрители присутствуют на программе «Прямая линия», что зрители имеют возможность задать вопрос, но в этот раз принято решение сосредоточиться именно на вопросах тех россиян, которые не имеют возможности приехать в студию «Прямой линии», – заявили в эфире телеканала.

Напомним, по данным на утро среды, на прямую линию с российским президентом Владимиром Путиным поступило более 1,3 млн вопросов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 7 июня в 12.00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Во время прямой линии глава государства будет общаться с руководителями регионов и членами правительства по конференц-связи.