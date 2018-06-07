Путин прокомментировал дороговизну авиабилетов

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал дороговизну авиабилетов с Дальнего Востока в другие регионы страны.

Вопрос прозвучал в том числе от волонтеров, одна из которых отметила, что жители Дальнего Востока «не чувствуют себя частью России», так как не могут летать в Крым и другие западные регионы страны из-за дороговизны билетов. Алексей Григорьев из Уссурийска рассказал, что его родные из Москвы вынуждены летом платить 55 тысяч рублей за один билет для того, чтобы долететь до Владивостока.

«Есть программы, которые субсидируют перелеты в отдельные периоды времени, отдельные категории граждан. Нужно расширять географию, расширять время применения субсидий и возрастные группы для субсидирования авиабилетов», – ответил на это президент.

Он добавил, что незадолго до «прямой линии» было принято очень важное решение по авиабилетам на Дальнем Востоке – решено обнулить НДС на эти перевозки.

«Это очень существенный шаг», – заявил Путин.

Также он отметил, что Дальнем Востоке будут развивать высокотехнологичные сферы производства, чтобы появлялись рабочие места и в том числе решались транспортные вопросы. По его словам, развивается авиастроение, судостроение, космическая сфера, автомобилестроение.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».