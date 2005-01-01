Лере Кудрявцевой стало стыдно за Газзаева

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в соцсетях, что ей стало стыдно за депутата Госдумы Валерия Газзаева во время просмотра «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Мы в это время как раз сидели на кухне и что-то живо обсуждали, но когда микрофон взял Газзаев, повисла тишина. Как раз тот момент, когда говорит другой, а стыдно мне», – заявила она на своей странице Facebook.

Напомним, заслуженный тренер России и депутат Госдумы Валерий Газзаев стал одним из главных героев прямой линии с Владимиром Путиным в 2018 году.

Он обратился к президенту из фан-зоны ЧМ-2018 с длинной хвалебной речью.

Журналист Юрий Дудь в Twitter иронически прокомментировал выступление Валерия Газзаева в ходе прямой линии.