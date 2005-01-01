Экс-главком Черноморского флота высмеял украинский «перехват» российского корабля

«Кроме смеха это дело ничего не вызывает», – такими словами бывший командующий Черноморским флотом (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов прокомментировал газете ВЗГЛЯД заявления украинцев о перехвате российского МРК военно-транспортным самолетом Ан-26. Украинцы просто хотят показать что у них еще хоть что-то осталось в военном плане, уверен он.

«Ан-26 – это турбовинтовой тяжело летающий самолет. Перехватить какую-то морскую цель он не в состоянии. Снизился, прочитал название, но никакого вреда свободному плаванию он не создаст, пусть там сидел бы даже сам Валерий Чкалов, и никто его не послушается. Это бред, чтобы самолет снизился, а корабль в бегство», – отметил бывший глава оборонного комитета Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов.

Он отметил, что МРК обладает зенитным ракетным оружием, которое эту «летающую корову» легко уничтожит. Другое дело, что мы до такого не станим доводить.

На самом деле этот МРК просто выполнял свои задачи и действовал по своему плану, а украинцы приписали его маневры на свой счет, предположил адмирал. «Если украинцы так хотят, то пусть распространяют такую информацию. Это же, выражаясь их языком, брехня. Они хотят показать, что у них еще что-то осталось», резюмировал Комоедов.

Напомним, украинские СМИ накануне рассказали о перехвате Ан-26 украинских ВМС российского малого ракетного корабля в Черном море, якобы произошедшем в минувшую субботу. Украинское издание добавляет, что Ан–26 контролировал «бегство» российского МРК, «сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте». Затем украинский самолет вернулся на базу в Кульбакино.