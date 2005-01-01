На Украине открыли газовое месторождение

В Харьковской области Украины обнаружено месторождение газа, сообщили в компании «Укргазвидобування».

«На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, (составляют) более двух млрд кубометров», - говорится в сообщении на сайте компании.

В компании сообщили, что после получения разрешения в 2016 году, месторождение обнаружили за «рекордно короткий срок», который составил менее полутора лет.

Напомним, в январе в госслужбе геологии и недр Украины заявили, что в Раховском районе Закарпатской области геологи обнаружили крупное месторождение золота.