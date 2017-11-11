На Украине обнаружено крупное месторождение золота

В Раховском районе Закарпатской области геологи обнаружили крупное месторождение золота, сообщили в госслужбе геологии и недр Украины.

Исследователи предполагают, что месторождение содержит запасы золота на уровне 2,4 тонны, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Находка «подтверждает перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях» в данном районе, «направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», говорится в пресс-релизе.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий объявил о планах разработки золоторудного месторождения в 2018 году.