Мэй призвала ЕС ответить на введенные Трампом пошлины

Ответ Европейского союза на введенные американскими властями таможенные пошлины на сталь и алюминий должен быть пропорциональным, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по прилету в Канаду на саммит «Группы семи».

«Конечно же, Евросоюз предпримет ответные действия», – пообещала она, отметив, что Лондон взаимодействует с другими странами – членами ЕС, чтобы «этот ответ был пропорциональным и находился в рамках правил Всемирной торговой организации», передает ТАСС.

Мэй напомнила о своем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в котором она выразила свою позицию касательно введенных тарифов на металлы. «Мы с этим не согласны, мы думаем, что это неоправданно», – подчеркнула она.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, развязав торговую войну со своими союзниками.

Президент Владимир Путин во время прямой линии отметил, что уже давно предупреждал о последствиях введения односторонних санкций, однако его не послушали, и теперь Европа страдает от прагматичных интересов США.