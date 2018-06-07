Путин рассказал о причинах санкций США против ЕС и Канады

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии напомнил, что обо многом происходящем сейчас в мире предупреждал, однако его не послушали – и теперь США фактически наложили санкции даже на своих союзников.

Путин отметил, что в Европе уже не только «на ухо», а открыто говорят о том, что нужно отменять санкции против России, о том, что США превратились в мирового жандарма.

«В ФРГ открыто сказали, что Германия после 1945 года никогда не была в полном смысле слова суверенным государством. Все видели, что происходит. Но думали, что их никогда не коснется контрпродуктивная политика введения ограничительных мер. Ведь для Европы, Канады и Мексики введение пошлин – это и есть санкции, просто по-другому называется. Это связано с прагматичными интересами США, а не с какими-то их действиями», – заметил Путин.

Он отметил, что все это возвращает мир к тому, что нужно выработать единые правила поведения в сфере безопасности и в сфере экономического взаимодействия.

«Когда в 2007 году я выступал в Мюнхене с тезисами, я тогда столкнулся с тем, что многие мои коллеги рассердились, что это было жестко и неуместно. Но я ведь говорил, что США распространяют юрисдикцию своих законов на другие страны и это неприемлемо. А это происходит и сейчас с пошлинами. И происходит потому, что никто не хотел слушать и никто не сделал ничего для того, чтобы эта тенденция не развивалась», - сказал Путин.

Он вспомнил в связи с этим знаменитую фразу из фильма «Джентльмены удачи», но не стал ее произносить в грубой форме:

«Кушать подано, садитесь есть пожалуйста», – сказал Путин.

Президент России почдеркнул, что сейчас нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать приемлемые правила поведения для развития мировой экономики.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».