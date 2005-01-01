Путин: Нельзя прибегать к методам 30-х годов ради прорыва в развитии страны

Президент Владимир Путин, отвечая на заключительный вопрос прямой линии, заявил, что, добиваясь прорыва в развитии, нельзя прибегать к жестким мерам 30–50-х годов прошлого века, для этого нужно раскрепостить потенциал людей.

«Безопасность вроде бы обеспечена, причем на длительную перспективу. У нас огромные территории, подготовленные люди, есть ресурсы. Но если мы отстанем в технологическом развитии, не обеспечим темпы роста экономики, внедрения новых технологий, если не сможем связать страну новыми дорогами, если не будем развивать инфраструктуру, если не будем уделять внимание образованию и здравоохранению, то мы можем отстать безвозвратно. Это поставит под вопрос наш суверенитет», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что Россия должна собрать все свои ресурсы для того, чтобы добиться прорыва в развитии.

«Мы стоит нам важном этапе развития. Мы должны оказаться во главе поезда нового технологического уклада. И мы можем сделать это, если будем работать вместе», – заявил он.

При этом он сравнил нынешнюю ситуацию с историей России.

«Мы не должны прибегать к крайним мерам, которые были в 30-е и 50-е годы. Нам надо раскрепостить людей, чтобы они максимально реализовали творческий потенциал.

Это могут сделать только свободные люди. Мы в состоянии сделать это. Но надо всем сконцентрироваться на своем участке. Знаю, проблем много. Решение их сложно. Но мы сделаем это, если будем вместе», – заключил он.

Газета ВЗГЛЯД вела онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».