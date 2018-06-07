На разработку нового оружия в России дополнительно выделят 100 млрд рублей

Поправки в бюджет на 2018 год предполагают увеличение почти на 100 млрд рублей финансирования проектов по созданию новых вооружений, заявил глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев.

«Позитивно воспринимается то, что предполагается в закрытой части бюджета на развитие вооружений дополнительно направить 97,4 миллиарда рублей, а на поддержку сельскохозяйственного машиностроения, автопрома, других отраслей – 47 млрд рублей. Надеюсь, что мои коллеги поддержат эти предложения», – передает РИА «Новости» слолва Гутенева.

Он отметил, что поправками в бюджет предложено уточнить основные характеристики федерального бюджета, утвержденные на 2018 год. По словам депутата, сейчас его профицит составляет 481,8 млрд рублей, то есть 0,5% ВВП.

Во вторник президент России Владимир Путин озвучил свой прогноз на профицит федерального бюджета в 2018 году.

В мае Минфин России спрогнозировал профицит федерального бюджета в 2018 году на уровне 440,6 млрд рублей.

Напомним, ранее в пятницу глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что профицит федерального бюджета в 2018 году будет выше 1%.