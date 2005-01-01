Туск увидел в действиях Трампа признаки распада западного сообщества

Председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что действия президента США Дональда Трампа могут быть первыми признаками «распада западного политического сообщества», передают американские СМИ.

Как пишет New York Times, 8–9 июня в Канаде состоится саммит G7. По словам Туска, переговоры пройдут в политическом контексте последних действий Трампа: выход США из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном, а также введение пошлин на сталь и алюминий.

«Решающий вопрос сегодня заключается в том, являются ли эти решения всего лишь случайными изменениями в нынешней американской политике, на которые каждый президент, разумеется, имеет право, или же это начало стратегической тенденции. Говоря другими словами, являются ли они только сезонной турбулентностью или скорее первыми симптомами распада западного политического сообщества, которое G7 представляет и неофициально возглавляет?» – передает ТАСС слова Туска.



По его словам, Европа должна быть благодарна президенту США, так как теперь должна сделать все, «чтобы защитить трансатлантические связи, несмотря на сегодняшние настроения».

«В то же время мы должны готовиться к сценариям, когда нам придется действовать самостоятельно. Для этого нам потребуется больше политического единства и решимости», – сказал Туск.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Это привело к изоляции Вашингтона среди партнеров по G7.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что США не оставляют Евросоюзу иного выбора, кроме как ввести дополнительные пошлины на ряд товаров.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) введет пошлины на импортные американские товары в начале июля.