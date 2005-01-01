Ушла из жизни Кира Муратова

Украинский кинорежиссер и сценарист Кира Муратова умерла на 84-м году жизни, сообщил продюсер Юрий Минзянов.

«Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах», – написал он в Facebook.

Издание buro247 со ссылкой на супруга Муратовой Евгения Голубенко подтверждает это сообщение.

Режиссер жила и работала в Одессе.

Кира Георгиевна Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Румыния (ныне территория Молдавии). Училась на филологическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в 1959 году режиссерский факультет ВГИК.

Вместе с первым супругом Александром Муратовым в 1962 году сняла первый короткометражный фильм «У крутого яра», через два года – полнометражную ленту «Наш честный хлеб». Первой самостоятельной работой Киры Муратовой стала картина «Короткие встречи» (1967), где она сыграла главную роль.

Среди ее работ: «Долгие проводы» (1971), «Перемена участи» (1987), «Астенический синдром» (1989, награда на 40-м Берлинском фестивале, премии «Ника» и «Созвездие»), «Настройщик» (2004), «Мелодия для шарманки» (2009), «Вечное возвращение» (2012). Ко многим фильмам Кира Муратова сама писала сценарии, а также снялась в ряде картин.

В 2003 году режиссер Владимир Непевный снял фильм «Кира» о творчестве Киры Муратовой.