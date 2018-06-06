Футболист сборной России отказался говорить на русском

Полузащитник сборной России и испанского «Вильярреала» Денис Черышев ответил на вопросы испанских журналистов после ничейного матча с Турцией, при этом говорить на русском футболист не захотел, сообщили СМИ.

Так, после матча футболист, который так и не вышел на поле, пообщался только с испаноговорящими журналистами, отказав в комментариях их русскоязычным коллегам.

«Чувствую себя физически хорошо. Команда отлично встретила! Что думаю о шансах Испании? Это один из фаворитов чемпионата мира», – передает «Спорт-Экспресс» слова Черышева испаноговорящим журналистам.

Напомним, накануне российские комментаторы и пользователи соцсетей раскритиковали сборную России по футболу за игру в конце товарищеского матча с Турцией.