Сборную России раскритиковали за трусливую тактику

Российские комментаторы и пользователи соцсетей раскритиковали сборную России по футболу за игру в конце товарищеского матча с Турцией.

«Хочется за сборную болеть и двигать позитив в массы, но... хуже играть просто нельзя! Зачем мы на ничью в конце встали? Это было печально», – написал Константин Генич в своем Twitter.

Генича поддержали и другие комментаторы, а также пользователи сети.

«Правильный вопрос задает коллега Генич. Зачем в конце встали защищать ничью? Но как иначе? Если у тебя есть идея, ты не боишься проиграть товарняк. А если твоя идея – как бы не обосраться, то боишься. Даже в таком матче. Неуверенность и страх. У тренера, прежде всего», – заметил комментатор Станислав Минин.

«А что так играем в концовке? Теперь три очка за ничью дают?», – возмутился комментатор Георгий Черданцев.

«Не понимаю, почему все критикуют Черчесова. При нем сборная России обыграла московское Динамо, а сейчас играет на равных со вторым составом сборной Турции!» – пошутил Vladimir_Kolos.

«Выход на замену Кузяева за пять секунд до финального свистка – это лучшее тренерское решение в этой игре!» – отметил Alex Isk CSKA.

Во вторник сборная России на московской «ВЭБ Арене» сыграла вничью с Турцией в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018, итоговый счет встречи – 1:1.

Ранее российская сборная проиграла первый контрольный матч перед чемпионатом мира, уступив со счетом 0:1 сборной Австрии.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповой стадии турнира Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. В случае выхода в плей-офф сборная России встретится в 1/8 финала с победителем или второй командой группы В, в которой играют команды Португалии, Испании, Ирана и Марокко.