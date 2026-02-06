Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.0 комментариев
Перуанский наемник ВСУ пожаловался на дискриминацию в Польше
Перуанский наемник-вербовщик подразделения ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ) рассказал о дискриминации, с которой столкнулся по пути на Украину через Польшу.
В ходе прямой трансляции в одной из соцсетей он заявил: «В Польше я столкнулся с дискриминацией», передает РИА «Новости».
Перуанец предположил, что местные жители могли вести себя пренебрежительно из-за его незнания иностранных языков, цвета кожи и невысокого роста. Он рассказал, что не говорит ни по-английски, ни по-польски, ни по-украински, а также отметил: «Я не совсем белый. А может быть из-за моего невысокого роста… На меня смотрели пренебрежительно».
В сентябре, после публикации материала о СЛБ, наемники бригады пытались в соцсетях опровергать информацию о своем статусе, однако фактически подтвердили участие в боевых действиях на Украине. Латиноамериканцев часто привлекают в ВСУ обещаниями высоких гонораров и хороших условий, но на практике их используют как «пушечное мясо», они сталкиваются с пренебрежительным отношением, а семьи погибших часто оставляют без компенсаций.
Ранее отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, сообщил, что колумбийские наемники, находящиеся в рядах ВСУ, часто сталкиваются с невыплатой заработка и дискриминацией со стороны командования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес сообщил о невыплатах компенсаций семьям погибших наемников.