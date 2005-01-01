Сборная России провела последний матч перед чемпионатом мира

Сборная России на московской «ВЭБ Арене» сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче перед ЧМ-2018, итоговый счет встречи – 1:1.

На 35-й минуте гол забил полузащитник российской сборной Александр Самедов.

Ответный гол на 59-й минуте оформил полузащитник Юнус Малли.

Предупреждения получили Окай Йокушлу (50-я минута), Алан Дзагоев (54), Юрий Жирков (56), Хасан Калдырым (71), Эмре Акбаба (87).

Трансляцию встречи вел Первый канал.

Напомним, 30 мая российская сборная проиграла первый контрольный матч перед чемпионатом мира, уступив со счетом 0:1 сборной Австрии.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповой стадии турнира Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. В случае выхода в плей-офф сборная России встретится в 1/8 финала с победителем или второй командой группы В, в которой играют команды Португалии, Испании, Ирана и Марокко.