Драка депутата Рады Мосийчука с коллегой попала на видео

Во вторник на заседании сессии Тернопольского облсовета произошла драка между депутатом областного совета от националистической партии «Свобода» Богданом Бутковским и нардепом от «Радикальной партии Ляшко» Игорем Мосийчуком.

Причиной потасовки депутатов стал спор о вынесении на первоочередное рассмотрение вопроса о создании Билецкой объединенной территориальной общины, сообщает «112 Украина». Бутковский заявил, что заседание нужно проводить по закону, и сначала принять повестку дня. Мосийчук ответил ему, что не нужно задерживать людей и рассмотреть вопрос Билецкой общины вне очереди.

После этого Бутковский якобы в бранной форме попросил Мосийчука соблюдать порядок. Народный депутат в ответ замахнулся палкой, и началась драка. Видео драки опубликовала Наталия Дягиль в YouTube.

Депутат Тернопольского областного совета от партии «Свобода» Александр Башта считает, что конфликт спровоцировал Мосийчук.

«Господин Мосийчук решил, что он актер спектакля в театре и имеет право делать, что хочет. Он подошел к нашему столику, взял наш флаг «Свободы» и начал, во-первых, некрасиво говорить и махать этим флажком. Мы всего лишь забрали этот флажок. Для чего он это сделал? Самое простое объяснение – провокация», – сказал депутат.

Вместе с тем Мосийчук назвал «подлой брехней» новости о том, что его побили представители партии «Свобода».

«Сначала один депутат-свободовец бросился на меня с стулом. Я не отреагировал, а его оттащили люди. Именно после этого 1,5-тысячная община жителей Тернопольского района начала бить депутатов-свободовцев, и вся фракция сбежала из сессионного зала», – написал он в своем Facebook.

Отметим, ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обещал уничтожить Крымский мост в ходе «деоккупации» полуострова. В МИД России заметили, что это призыв к совершению теракта.