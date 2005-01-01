Депутаты райсовета отказались выступать на «жлобском» украинском языке

Депутаты Подольского райсовета города Кропивницкого Кировоградской области на одном из заседаний отказались выступать на украинском языке, назвав его «жлобским».

Скандал произошел после выступления на 21-м заседании райсовета депутата от радикальной партии «Свобода» Елены Яцун, которая зачитала обращение в Верховную раду от группы депутатов, сообщает «Утренний город».

Депутат от Оппозиционного блока Александр Пустовой в ответ на ее выступление заявил, что юридически неверно называть Россию Московией. При этом народный избранник говорил на русском языке.

В ответ депутат Крепостного райсовета Елена Скочко возмутилась тем, что Пустовой выступал «на языке оккупанта». После этого местные депутаты стали говорить, что он правильно поступил, так как «русский язык понимает каждый».

Далее Скочко сказала, что депутаты и чиновники в государственных органах должны выступать только на украинском. На это депутат от «Батькивщины» Андрей Силивейстров заявил, что «это жлобский язык», на котором «все разговаривают одним словом – «так».

Ранее депутата Рады «выключили» за попытку задать вопрос на русском.

На Украине ведется борьба против русского языка, на котором говорит значительная доля населения. Новым витком стал закон об образовании, вокруг которого разразился международный скандал. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как ради ущемления русскоязычных Киев готов поссориться с другими своими соседями.