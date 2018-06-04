У ляпов вратаря в финале Лиги чемпионов оказалась медицинская причина

Страж ворот английского футбольного клуба «Ливерпуль» Лорис Кариус доигрывал финальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала» с сотрясением мозга, сообщает Bild.

В начале второго тайма защитник «королевского» клуба Серхио Рамос нанес удар локтем в голову Кариуса. По информации журналистов, в тот момент вратарь «Ливерпуля» получил сотрясение мозга, передает РИА «Новости».

Через несколько минут немецкий голкипер ошибся, после чего форвард «Реала» Карим Бензема забил первый гол.

31 мая Кариус прошел медобследование в США, куда был направлен врачами «Ливерпуля», сообщает ESPN. В расположение «мерсисайдцев» Кариус должен вернуться 2 июля.

Ранее стало известно, что дисциплинарная инстанция УЕФА не будет открывать расследование в отношении Рамоса за удар Кариуса.

Напомним, 26 мая «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счетом 1:3, дубль оформил Гарет Бэйл.

В начале встречи после падения, которое произошло в борьбе с Рамосом, получил травму ключевой игрок английской команды Мохаммед Салах. Первый и третий гол в ворота «Ливерпуля» были забиты после ошибок Кариуса.