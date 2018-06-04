Шансы России на победу в ЧМ-2018 оценили менее чем в 1%

Журналисты испанского El Pais оценили шансы национальных сборных на проход в финал и победу в чемпионате мира в России.

Сборная России пройдет в финал Мундиаля с вероятностью 3%, станет чемпионом мира с вероятностью менее 1%, считает издание, передает «Чемпионат».

Фаворитом турнира называют сборную Бразилии, ее шансы на победу в турнире оценивают в 17,9%. Вероятность победы Германии –15,6%, Испании – 15,3%.

Аутсайдером турнира журналисты уверенно называют Саудовскую Аравию, вероятность ее выхода в полуфинал оценивают в менее чем 1%.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Вице-премьер Виталий Мутко призвал поддержать сборную России на предстоящем чемпионате мира по футболу. Вместе с тем, журналист Василий Уткин, комментируя перспективы сборной России по футболу на предстоящем ЧМ-2018, заявил, что команду спасет от позора лишь отвага игроков.