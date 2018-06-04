Россиян предупредили о возможном росте цен на авиабилеты

Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в открытом письме вице-премьеру Максиму Акимову сообщила о возможном увеличении цен на билеты.

«Текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) топливного сбора, что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», – говорится в письме Акимову, опубликованном на сайте АЭВТ.

По мнению главы правления ассоциации, гендиректора компании «Ютэйр» Андрея Мартиросова, речь идет о возможном росте стоимости авиабилетов. Проблема роста расходов сейчас наблюдается у всех авиакомпаний, отметил он. Средняя стоимость билета у перевозчиков снизилась, а расходы увеличились, пояснил Мартиросов.

«Пока авиакомпании надеются отыграться во время летнего сезона. Сейчас они списывают потери за счет внутренних ресурсов», – добавил глава правления АЭВТ, передает ТАСС.

Ранее пассажиры пожаловались ФАС на резкий рост цен на авиабилеты на период проведения ЧМ-2018.