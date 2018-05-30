Пассажиры пожаловались ФАС на резкий рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018

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30 мая, среда  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские) каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...

До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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          Пассажиры пожаловались ФАС на резкий рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018

          30 мая 2018, 08:42

          Текст: Алина Назарова

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          Зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов направил жалобу на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева в связи с резким ростом цен на авиабилеты в дни проведения Чемпионата мира по футболу в России.

          Организация провела мониторинг цен на авиабилеты в городах, где пройдут матчи. За дату вылета был взят день накануне проведения матча, за дату обратного вылета – следующие сутки после игры. Также был произведен выборочный анализ цен в июле, августе, сентябре, октябре, что показало средние значения на перелеты между данными городами, передает РИА «Новости».

          В результате выяснилось, что средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза. «Саранск (37,812 тыс. рублей – рост цены в 6,5 раза), Волгоград (38,686 тыс. рублей – рост более чем в шесть раз), Казань (30,413 тыс. рублей – рост почти в 6 раз), Екатеринбург (27,212 тыс. рублей – рост в 4,5 раза) и Ростов-на-Дону (21,142 тыс. рублей – рост почти в 4 раза)», – говорится в письме.

          Также организация определила среднюю стоимость билетов на рейсы «Аэрофлота» в города проведения матчей ЧМ и составила топ-5 наиболее дорогих направлений: Москва – Казань (56,363 тыс. рублей, рост почти в 9 раз), Москва – Волгоград (59,211 тыс. рублей, рост почти в 9 раз), Москва – Саранск, (52,408 тыс. рублей, рост в 8 раз), Москва – Нижний Новгород (32,879 тыс. рублей, рост в 6 раз), Москва – Екатеринбург (36,766 тыс. рублей, рост более чем в 5 раз).

          Объединение просит руководителя ФАС «провести проверку о законности завышения стоимости на перелеты между городами России, что влияет на мобильность пассажиров внутри страны».

          Общероссийское объединение пассажиров было создано в 2015 году, работает в сфере защиты прав и законных интересов пассажиров на всех видах транспорта. Объединение действует на территории всех субъектов России. Руководители объединения являются членами общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, курирующих транспортную сферу.

          Ранее столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало почти на 6 млн рублей ряд московских гостиниц, которые установили огромные цены за проживание на время проведения Чемпионата мира по футболу.


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