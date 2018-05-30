Пассажиры пожаловались ФАС на резкий рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018

Зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов направил жалобу на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева в связи с резким ростом цен на авиабилеты в дни проведения Чемпионата мира по футболу в России.

Организация провела мониторинг цен на авиабилеты в городах, где пройдут матчи. За дату вылета был взят день накануне проведения матча, за дату обратного вылета – следующие сутки после игры. Также был произведен выборочный анализ цен в июле, августе, сентябре, октябре, что показало средние значения на перелеты между данными городами, передает РИА «Новости».

В результате выяснилось, что средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза. «Саранск (37,812 тыс. рублей – рост цены в 6,5 раза), Волгоград (38,686 тыс. рублей – рост более чем в шесть раз), Казань (30,413 тыс. рублей – рост почти в 6 раз), Екатеринбург (27,212 тыс. рублей – рост в 4,5 раза) и Ростов-на-Дону (21,142 тыс. рублей – рост почти в 4 раза)», – говорится в письме.

Также организация определила среднюю стоимость билетов на рейсы «Аэрофлота» в города проведения матчей ЧМ и составила топ-5 наиболее дорогих направлений: Москва – Казань (56,363 тыс. рублей, рост почти в 9 раз), Москва – Волгоград (59,211 тыс. рублей, рост почти в 9 раз), Москва – Саранск, (52,408 тыс. рублей, рост в 8 раз), Москва – Нижний Новгород (32,879 тыс. рублей, рост в 6 раз), Москва – Екатеринбург (36,766 тыс. рублей, рост более чем в 5 раз).

Объединение просит руководителя ФАС «провести проверку о законности завышения стоимости на перелеты между городами России, что влияет на мобильность пассажиров внутри страны».

Общероссийское объединение пассажиров было создано в 2015 году, работает в сфере защиты прав и законных интересов пассажиров на всех видах транспорта. Объединение действует на территории всех субъектов России. Руководители объединения являются членами общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, курирующих транспортную сферу.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало почти на 6 млн рублей ряд московских гостиниц, которые установили огромные цены за проживание на время проведения Чемпионата мира по футболу.