Против «Зенита» введены «европейские» санкции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) озвучил санкции, наложенные на петербургский «Зенит» за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом».

УЕФА обязал «Зенит» провести следующий домашний матч в еврокубках при пустых трибунах, передает РИА «Новости». Также петербургский клуб оштрафовали на 20 тыс. евро, к санкциям добавился и дополнительный штраф на 50 тыс. евро за проявления расизма у болельщиков.

УЕФА открыл дело против «Зенита» по итогам игры с клубом «РБ Лейпциг» из Германии, которая состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Болельщиков российской команды обвинили в бросании предметов на поле, блокировании лестничных проходов и проявлении расизма.

Напомним, «Зенит» начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. Жеребьевка турнира пройдет 23 июля, матчи – 9 и 16 августа.