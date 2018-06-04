Путин сменил замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого замруководителя МЧС Владимира Степанова.

Соответствующий указ главы российского государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Также Владимир Путин назначил на эту должность Андрея Гуровича, с 2015 года занимавшего пост главы московского управления Федерального казначейства.

Напомним, также Путин освободил от должности от должности руководителя ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, ранее арестованного по уголовному делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».