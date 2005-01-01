Путин уволил главу кемеровского ГУ МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий указ главы российского государства.

Напомним, 28 мая Центральный райсуд Кемерово арестовал Мамонтова, ставшего фигурантом уголовного дела о пожаре в ТРК «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.