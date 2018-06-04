ВДВ получили новые модули для систем ПВО

В Воздушно-десантные войска поступили новые модули разведки и управления для комплексов ПВО, сообщили в Минобороны.

«На вооружение подразделений противовоздушной обороны ВДВ поступили новейшие модули разведки и управления (МРУ-Д) и модули планирования (МП-Д), входящие в состав единой системы управления в тактическом звене подразделений ПВО ВДВ», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Первый комплект новой техники, поставляемой в рамках гособоронзаказа, поступил на вооружение подразделений ПВО Ивановского соединения ВДВ. Новые модули дают возможность полностью автоматизировать систему управления огнем от командира зенитно-ракетного полка до стрелка-зенитчика – оператора боевой машины. Также модули позволяют эффективно вести боевую работу на стоянке и в движении.



«Применение новой системы управления значительно снижает цикл стрельбы по воздушным целям и повышает эффективность применения средств ПВО в войсках в целом. Время от постановки задачи до огневого воздействия по цели составляет не более двух секунд», – подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что в рамках новой госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы » ВДВ России получат новейший авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Птицелов. По словам командующего ВДВ генерала-полковника Андрея Сердюкова, это произойдет к 2022 году.