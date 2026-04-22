Эсминец ВМС США обстрелял корабль из палубных орудий впервые за 38 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The War Zone, инцидент произошел 19 апреля, когда корабль обстрелял иранское гражданское судно Touska из 127-миллиметровой пушки, отметив первое подобное применение корабельной артиллерии с 1988 года.

Как уточняет издание, последний подобный случай произошел практически в те же даты в 1988 году во время операции Praying Mantis, когда американские корабли обстреляли иранский военный катер Joshan. В тот день три американских корабля участвовали в бою, а сама операция стала крупнейшей морской акцией ВМС США с времен Второй мировой войны. Операция была ответом на подрыв американского фрегата USS Samuel B. Roberts на иранской мине.

В отличие от событий конца 1980-х годов, на этот раз атакован был не боевой корабль, а гражданское судно, которое пыталось обойти блокаду иранских портов. Попадание разрушило машинное отделение Touska, однако судно не затонуло и было захвачено абордажной группой ВМС США.

Иран осудил инцидент, заявив, что это акт пиратства, и потребовал вернуть судно и экипаж, пригрозив ответными мерами. Пока никаких ответных действий со стороны Тегерана не последовало, однако ситуация вокруг иранских портов и дальнейших переговоров о прекращении войны остается напряженной.

