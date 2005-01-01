Шесть стран «Большой семерки» жестко раскритиковали действия США

Министр финансов США Стив Мнучин столкнулся с резкой критикой со стороны разгневанных коллег из стран G7, которые высказали недовольство в связи с действиями Вашингтона по повышению пошлин на импорт стали и алюминия, пишут СМИ.

Трехдневная встреча глав финансовых ведомств «большой семерки» проходила в Канаде. В следующие выходные в Квебеке состоится саммит лидеров стран G7, включая президента США Дональда Трампа. По итогам встречи даже не было принято совместного заявления. Это можно считать явным признаком раздора, пишет Би-би-си.

Ожидается, что жаркие дебаты на эту тему продолжатся на самом саммите.

Это редкий случай раскола в G7. С заявлением против действий США, в котором Мнучина просят передать Трампу «единодушную озабоченность и разочарование», выступили шесть стран из «семерки».

«Мы обеспокоены тем, что эти действия на самом деле не способствуют оказанию помощи нашей экономике. Они разрушительны, и шесть стран донесли свою точку зрения до сведения министра Мнучина», – сказал министр финансов Канады Билл Морно по итогам встречи.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр выразился еще жестче, заявив, что через несколько дней может начаться торговая война.

Но Мнучин отверг выпады коллег, заявив, что США не нарушают правила международной торговли. При этом он пообещал, что Трамп внимательно отнесется к их озабоченности во время саммита G7.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Американский бизнес предупредил, что введение пошлин обернется серьезными последствиями для самих США.

Трамп позже объяснил действия США.

ЕС уже начал противостоять действиям США, оспорив пошлины в ВТО. Также возможно введение Европой ответных пошлин на товары из Соединенных Штатов.