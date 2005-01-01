Трамп назвал вероятные темы переговоров с Путиным

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, какие темы планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп заявил, что, по его мнению, на переговорах будут обсуждаться Сирия и Украина.

«Думаю, мы будем говорить о многих других вопросах», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Трамп также заявил, что его встреча с Путиным может состояться в Хельсинки после саммита НАТО.