Трамп назвал место и сроки встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться после саммита НАТО.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на западные агентства, Трамп предположил, что встреча с Путиным может пройти в Хельсинки.

Также глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным примерно тогда, когда отправится в Европу.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители Москвы и Вашингтона согласовали время и место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Во вторник западные СМИ сообщали, что встреча Путина и Трампа может состояться в Хельсинки, но в Кремле не стали это комментировать.