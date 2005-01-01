Согласовано время и место встречи Путина и Трампа

Представители Москвы и Вашингтона согласовали время и место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он заявил об этом после встречи главы российского государства и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. По его словам, договоренность о проведении саммита достигнута. Подробности будут объявлены в четверг, 28 июня, передает ТАСС.

По его словам, встреча займет несколько часов.

«Наверное, президенты встретятся в середине дня. Несомненно, будет беседа тет-а-тет, также предусматривается, наверное, какое-то протокольное мероприятие, скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция», – предположил Ушаков.

Помощник президента отметил, что встреча планировалась давно и у нее огромное значение для обеих стран.

«Но она имеет огромное значение и для всей международной обстановки. Я думаю, что это будет главное международное событие этого лета», – заявил Ушаков.

Он также добавил, что Путин и Трамп могут договориться о совместном заявлении, которое обрисует действия России и США по обеспечению международной безопасности.

Сам Ушаков позже в среду также встретится с Болтоном, чтобы обсудить детали встречи Путина и Трампа.

Также помощник Путина рассказал о темах, которые затрагивались на встрече Путина и Болтона. В частности, обсуждалась ситуация на Украине.

«С нашей стороны было заявлено о необходимости выполнения Минских договоренностей, рассказано о наших принципиальных подходах. Американцы комментировали, но эта тема не была главной на переговорах», – подчеркнул Ушаков.

Также он добавил, что не затрагивалась тема санкций, хотя общая ситуация, которая складывается в двусторонних отношениях, обсуждалась. «Об этом наш президент сказал в самом начале беседы, еще перед прессой», – сказал представитель Кремля.

Кроме того, отметил Ушаков, Путин заявил Болтону о невмешательстве Москвы в американские выборы.

Обсуждался целый комплекс вопросов, в том числе основные региональные кризисы, добавил Ушаков.

«Это стратегическая стабильность в мире, контроль над ядерными вооружениями и вообще разоруженческое досье. Затем региональная проблематика с акцентом на Сирию, внутриукраинский кризис, Северная Корея и ситуация в связи с решением Соединенных Штатов выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – сказал он.

В целом, заметил Ушаков, визит Болтона в Россию дал результаты, на которые рассчитывали обе стороны.

Ранее во вторник Путин встретился с Болтоном. Перед этим западные СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может состояться в Хельсинки, однако в Кремле не подтвердили эти данные.

Трамп заявлял, что рассматривает возможность встречи с Путиным в июле.

24 июня, как сообщалось, представители России и США прибыли в Австрию для подготовки встречи президентов двух стран 15 июля.