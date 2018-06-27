Россия: Запад продавил нужное решение в ОЗХО с помощью шантажа и «карликов»

Расширение мандата Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) приняли под давлением Запада, в том числе путем шантажа, заявил постпред России в организации Александр Шульгин.

«Наши западные партнеры играли явно не по правилам, оказывая беспрецедентное давление на другие страны. Дипломаты группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по МИД различных государств, прессинговали, давили», – цитирует Шульгина «Интерфакс».

Представитель России в ОЗХО отметил, что Москве известны в том числе «случаи открытого шантажа» ближайших союзников России.

Шульгин подчеркнул, что за день до конференции стран-участников зал заседаний «заполонили» представители карликовых государств, в том числе островов Кука, Соломоновых островов, Тувалу, Фиджи и других, которые единодушно выступили «адвокатами британского проекта».

Вопрос об ответственности за применение химоружия должен решаться только в рамках СБ ООН, а инициаторы расширения мандата ОЗХО хотят обойти вето России в Совбезе, добавил Александр Шульгин.

ОЗХО, по его мнению, является «сугубо технической организацией», которая не может называть ответственных за химические атаки.

Ранее глава российской делегации на спецсессии по расширению полномочий ОЗХО Георгий Каламанов заявил, что в организации наблюдается раскол, так как страны, выступающие против британских предложений, задумываются о будущем структуры.

Напомним, в среду, 27 июня, ОЗХО приняла британский проект изменения своего мандата, который наделяет ее обвинительными функциями. Россия выступает против этой инициативы.