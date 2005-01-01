Россия заявила о колоссальном расколе в ОЗХО

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) наблюдается колоссальный раскол, так как страны, выступающие против британских предложений, задумываются о будущем организации, заявил глава российской делегации на спецсессии по расширению полномочий.

«Если посмотреть в целом, наблюдается колоссальный раскол в организации: как по электоральным группам, так и по будущему существованию ОЗХО», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Россия и другие страны, которые выступали против британского предложения, играли в ОЗХО серьезную роль, в том числе занимаясь финансированием и экспертной поддержкой.

«Сейчас многие страны, которые голосовали против, действительно задумались, каким образом организация будет дальше действовать и существовать», – отметил Каламанов.

По его словам, в ноябре пройдет обзорная конференция ОЗХО и сессия Конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). К тому времени глава ОЗХО уйдет в отставку, на смену ему придет новый, и именно он будет прорабатывать концепцию и алгоритм по исполнению британского проекта решения.

Однако Россия, добавил Каламанов, будет «настаивать на том, чтобы большее количество стран-участниц ОЗХО приняли бы позицию, которую выдвигала Россия со своими партнерами».

Ранее стало известно, что ОЗХО приняла британский проект изменения своего мандата, который наделяет ее обвинительными функциями. «За» выступили 82 делегации, «против» – 24.

Россия является противником этой инициативы.