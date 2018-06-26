Россия выразила готовность ответить Британии в ОЗХО

Россия готова вступить в дискуссию с Британией о ее инициативе, предполагающей расширение полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

Россия готова к противодействию британской инициативе, и может выступить на внеочередной конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге, передает ТАСС слова Каламанова, выступающего главой российской делегации.

Он предположил, что по данному вопросу предстоит «серьезное обсуждение».

«Ожидаю, что будут выдвинуты также другие проекты решений», – сказал глава российской делегации.

Ранее МИД России обвинил Лондон в попытке раскола в ОЗХО.