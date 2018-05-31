МИД обвинил Британию в попытке раскола в рядах ОЗХО

Соединенное Королевство пытается использовать Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в геополитических интересах и стремится углубить раскол в ее рядах, говорится в комментарии МИД в связи с обращением Лондона о созыве специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«29 мая Великобритания при поддержке Австралии, Болгарии, Германии, Канады, Франции, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США и Японии официально обратилась в Технический секретариат ОЗХО с просьбой о созыве специальной сессии Конференции государств - участников КЗХО», – обратили внимание в МИД.

Там отметили, что в качестве единственного пункта повестки дня спецсессии высшего руководящего органа ОЗXО была «предложена весьма «интригующая» формулировка: «Поддержка глобального запрета на применение химического оружия».

Россия неоднократно заявляла «о недопустимости применения химического оружия где бы то ни было при любых обстоятельствах». Вместе с тем в Москве исходят из того, что план регулярных мероприятий ОЗXО на 2018 год всецело обеспечивает текущие потребности организации в обсуждении практических вопросов выполнения КЗХО государствами- участниками.

«В июле и октябре состоятся регулярные сессии Исполнительного совета, а в ноябре пройдут Конференция государств-участников и 4-я Обзорная конференция по выполнению конвенции», – напомнили в МИД.

В ведомстве предположили, что «инициатива Лондона и его «единомышленников» нацелена на дальнейшую политизацию работы ОЗXО, остававшейся до недавнего времени одной из наиболее эффективных международных структур в сфере разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения».

МИД отмечает, что в зарубежных общественно-политических кругах растет понимание «истинной подоплеки инсинуаций» властей Великобритании вокруг «дела Скрипалей», а СМИ чаще обращают внимание на нестыковки и противоречия в британской версии произошедшего.

«Таким образом, с течением времени становится все более очевидным, что Великобритания умышленно искажает суть произошедшего в Солсбери и пытается использовать ОЗХО в своих геополитических интересах, для чего сознательно ведет дело к углублению раскола в рядах Организации», – сообщило ведомство.